Il ds del Lecce Mauro Meluso fa il punto sul mercato durante la presentazione di Imbula: "Presentiamo uno degli acquisti di questo mercato, sono molto felice di presentare Imbula. Siamo convinti di aver rinforzato la nostra squadra con un giocatore di caratura internazionale. È un giocatore completo per il quale sono stati fatti enormi sforzi da parte della proprietà, lo voglio ribadire perché in questo momento sono fuori budget, ora dobbiamo cedere. Questa acquisizione è avvenuta con un prestito e con un diritto di riscatto, ma anche con l’obbligo in caso di salvezza e con una condizione legata alle presenze. L'operazione è nata molto tempo fa, non la ritenevamo ai nostri livelli, si tratta di un giocatore sul quale c’erano molte squadre. Ci sono state due fasi, la prima con il suo agente Miniero. Lui è un giocatore in cerca di riscatto, ha bisogno di un annata positiva il calcio italiano lo può restituire a palcoscenici più importanti. Imbula? Nel suo primo incontro mi ha colpito il suo grande rispetto per la famiglia e il suo modo di fare introverso, il contrario di come è in campo. È un giocatore con dei valori e con una famiglia importante alle spalle, questo è molto importante. A Lecce troverà un tecnico che ha rivitalizzato dei giocatori come Falco e Lamantia, speriamo che possa fare lo stesso anche con lui. Il giocatore non è a disposizione per domani sarà in campo nella gara contro il Torino, oggi sosterrà il primo allenamento con la squadra. Sobolev? Sono uscite tante voci, noi lavoriamo a fari spenti. Stiamo per cedere Cosenza all’Alessandria. Ora però sono fuori budget. Ad oggi cerchiamo giocatori funzionali. L’attacco è l’unico settore dove stiamo lavorando con il mister e con il presidente. Non prenderemo tanto per prendere, abbiamo già fatto tanto, siamo però abbastanza coperti. Abbiamo preso Farias e Lapadula in avanti, se dovessimo e volessimo completare il reparto lo faremo solo e se ci sarà una buona opportunità. Riccardi resta? Vorremmo fargli fare esperienza, lui al momento è uno dei cinque centrali che abbiamo, vorremo che facesse un anno pieno, ci sono stati degli approcci con squadre di B".