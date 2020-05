Nel corso dell'intervista a Sky Sport, il ds del Lecce Mauro Meluso ha parlato anche del futuro di Fabio Liverani: "E' venuto in Serie C, abbiamo creduto in lui, lo abbiamo portato qui, ci ha dato tante soddisfazioni ed è un valore aggiunto. E' seguito da molti club, se ci saranno richieste da club blasonati non tarperemo le ali a nessuno e ci metteremo d'accordo. C'è anche una clausola rescissoria nel contratto del mister. Noi possiamo proporre il lavoro con passione, in base alle risorse che abbiamo, senza fare il passo più lungo della gamba. Si parte da questi presupporti, se Liverani parte sto in lutto una settimana".