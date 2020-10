Obiettivo del Milan, Florian Thauvin può ancora rinnovare con il Marsiglia. Intervistato da Téléfoot La Chaine, il ds dell'OM Pablo Longoria spiega: "Thauvin è un patrimonio del club, per questo è dura perdere un giocatore importante come lui. In questa situazione, sarà libero di accordarsi con un altro club ed è per questo motivo che dobbiamo lavorare tutti assieme, club, giocatore, entourage, per trovare la miglior soluzione. Credo veramente nelle parole di Florian quando parla di continuità, sono felice di trovare un'apertura da parte sua".