Max Eberl, ds del Borussia Monchengladbach, ha parlato al portale Gladbach Live del futuro dell'attaccante Alassane Plea: "Per noi è estremamente importante, ha grandi qualità, ma Embolo aveva fornito ottime prestazioni e ha giocato di più. Plea ha reagito alla grande a queste esclusiani, si sta allenando bene e avrà la sua occasione. Siamo in contatto con il suo procuratore, così come quello di tutti gli altri calciatori. Non credo che Plea voglia lasciare il club".