In diretta a Radio Marte, il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato così della suggestione di un arrivo in prestito dal Napoli dell'attaccante messicano Hirving Lozano: "Certo che è un nome interessante, è un giocatore importante ma dobbiamo vedere un po’ come saremo messi dopo il COVID-19 con gli ingaggi e tutto, se non ci sono determinate entrate, anche noi avremmo le ossa abbastanza rotte".