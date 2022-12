Chi vuole Cody Gakpo si prepari: non sarà economico. Il ds del PSV, Marcel Brands, ha spiegato a Euwig Trow: "Sarà una vendita record per il club. Solo 10-12 club possono pagare quello che vale Cody a gennaio, però deve anche essere l'offerta giusta per i piani di Cody. Vediamo se qualche club paga molto a gennaio".