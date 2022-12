Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro il Como:



"Se ho visto Marotta e Inzaghi? No, non guardo la partita né dalla panchina e né dalla tribuna. Fabbian? Ha 19 anni, ha una grande gamba, è intelligente, umile. E’ stato bravo Inzaghi a inserirlo nel momento giusto, poi il ragazzo si è meritato la conferma in campo con grandi prestazioni. Giocare a Reggio non è facile. Se può essere utile all'Inter? È ancora presto, deve stare da noi".