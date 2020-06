Il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Feund, ha concesso un'intervista a Sky Sport Austria, in cui ha parlato sia del futuro del centrocampista Dominik Szoboszlai che piace molto al Milan e di Ralf Rangnick uomo Red Bull e pronto per diventare il nuovo allenatore rossonero.



SZOBOSZLAI - "È sicuramente bello quando i giocatori crescono con noi così in fretta. Per Dominik Szoboszlai non c'è ancora nessun club che ci ha contattato ufficialmente, neanche il PSG. Se continua a giocare a questi livelli posso immaginare che i grandi club di tutta Europa potrebbero essere interessati a lui".



RANGNICK - "Abbiamo avuto pochissimi contatti nelle ultime settimane. Non so se diventerà il nuovo manager del Milan. Indipendentemente da ciò, è fondamentale che i nostri ragazzi si sviluppino bene e poi diventino interessanti per i grandi club. Per noi è fondamentale continuare a far crescere giovani di talento".