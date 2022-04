Riccardo Pecini, direttore sportivo dello Spezia, è stato interpellato a Sky Sport prima di Spezia-Lazio, a proposito dei rinnovi di Maggiore e Provedel e in generale sui talenti della sua squadra: "Su Ivan abbiamo avviato colloqui con lui e l'agente per prolungare il contratto, c'è un'opzione. Il nostro progetto lo portiamo avanti con sforzi enormi dall'anno scorso e la continuità ci dà forza per rimanere in Serie A più a lungo possibile. Dobbiamo continuare così, la salvezza per la proprietà e la città sarebbe importantissima".