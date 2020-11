Fabio Cordella, il direttore sportivo del Vasco da Gama non si nasconde più e continua a parlare di Mario Balotelli come di un colpo già chiuso: "Credo che a Mario serva il Vasco da Gama che dopo il Real è il secondo club più titolato al mondo. Per un tifoso del Vasco è come Maradona". Ecco tutta la sua intervista