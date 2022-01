Parlando a margine della presentazione di Ullman, il ds del Venezia, Paolo Poggi, ha parlato delle prossime mosse mercato del club.



MOSSE MESCATO "Su Aramu ho letto anch'io ma non è sul mercato, continuiamo a leggere interessamenti ma ha numeri importanti per noi. La cessione di Mazzocchi ci farà cercare un terzino destro, mentre invece in mezzo siamo coperti, chiaro che con Vacca o senza tatticamente le cose cambiano, ma non abbiamo grandi necessità. Cercheremo anche una punta, Ebuehi rientra domani sera".