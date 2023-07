Marcel Schäfer, direttore sportivo del Wolfsburg, ha commentato così a sportbuzzer.de le voci che vogliono il club tedesco sulle tracce di Robin Gosens:



"Non è un segreto che abbiamo un solo giocatore nella posizione di terzino sinistro, Nicolas Cozza. Naturalmente ci stiamo guardando intorno e speriamo di trovare una buona soluzione in termini di sport e affari. Però sono convinto che possiamo ovviare a questa mancanza anche con un giocatore attualmente in rosa".