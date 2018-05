Real Madrid-Liverpool è una finale di Champions League in musica. E non solo per le sinfonie calcistiche dei due migliori interpreti attuali del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo e Salah, ma anche perché nelle due contendenti al titolo ci sono richiami a sette note.

Liverpool è la città dei Beatles, anche se nessuno dei Fab Four in realtà ha mai fatto il tifo per i Reds, ma anche la squadra supportata da The Wombats ed Echo And The Bunnymen, due importanti band della scena alternativa britannica.



Il Real Madrid, di contro, vanta tra i suoi ex calciatori il cantante spagnolo Julio Iglesias, che delle Merengues agli inizi degli anni sessanta è stato portiere. A seguire le orme dell’autore di "Se mi lasci non vale" ci proverà forse anche Sergio Ramos. Il 32enne difensore dei Blancos sta infatti provando a diventare rapper sotto il nome di SR4 e ha di recente pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui, mentre si fa tatuare, canta la sua esistenza in salsa hip hop.



Infine, a condire il tutto, c’è lo spettacolo musicale pre partita, affidato a Dua Lipa (lo scorso anno a Cardiff era stata la volta dei Black Eyed Peas). “E’ un’occasione che capita una sola volta nella vita, lo stadio di Kiev è spaventoso – ha dichiarato la 22enne cantante londinese – e ho preparato uno show indimenticabile”. La popstar si esibisce all’Olimpiyskiy Stadium con una scaletta che contiene i singoli principali del suo disco eponimo, disco di platino in 18 nazioni: Be The One, One Kiss, New Rules e No Lie, in duetto con il rapper giamaicano Sean Paul.



Per chi si trovasse dalle parti di Milano e non volesse assistere alla finale di Champions, c’è poi la possibilità di ascoltare un po’ di buona musica indie italiana al MI AMI Festival al Circolo Magnolia. Stasera, tra gli altri, si esibiranno Tre Allegri Ragazzi Morti, Seltonm Maria Antonietta e Prozac +. Ieri noi di Rock ‘n’ Gol eravamo alla prima serata del Festival, che ha visto un Cosmo in grande spolvero con il suo elettrizzante Cosmotronic Tour e un particolare concerto degli Ex Otago, unica data estiva per la band di Genova, che non hanno perso energia e qualità neanche in seguito a un’interruzione per problemi elettrici a metà esibizione. A fine serata c’è stata anche la sorpresa di un secret show di Calcutta, lo “strano” e spiazzante cantautore che unisce pop e musica indie in maniera disarmante. L’artista laziale ha fatto sentire per la prima volta live al pubblico milanese i brani del suo disco uscito lo scorso venerdì, Evergreen, nel quale è presente un pezzo dedicato all’ex attaccante di Cesena, Brescia e Piacenza, Dario Hubner.