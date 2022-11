Dua Lipa non si esibirà in occasione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. In una storia pubblicata su Instagram la 27enne cantante britannica ha spiegato che non c'è stata alcuna trattativa per una sua presenza alla rassegna iridata e ha ribadito che non visiterà il Qatar fino a quando non migliorerà la situazione dei diritti umani.



IL COMMENTO - "Ci sono state molte speculazioni circa la possibilità che mi esibisca alla cerimonia d'apertura del campionato del mondo in Qatar. Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in una trattativa per farlo. Farò il tifo per l'Inghilterra da lontano e non vedo l'ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni sui diritti umani presi quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo".