In Qatar c'è solo una nazionale che ha vinto più Mondiali della Germania (4): il Brasile, a quota 5. Il ct Hans-Dieter FAssenti gli infortunati Timo Werner e Julian Draxler. Lasciati a casa Mats Hummels, Jerome Boateng e l'interista Robin Gosens.PORTIERI: Manuel Neuer, Manc-André Ter Stegen, Kevin Trapp.DIFENSORI: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Gunter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule.CENTROCAMPISTI: Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich.ATTACCANTI: Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niclas Fullkrug, Serge Gnabry, Mario Gotze, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Youssoufa Moukoko, Jamal Musiala, Thomas Muller, Leroy Sané.- La Germania ha dominato il Gruppo J delle qualificazioni europee con 9 vittorie e, che poi ha eliminato l'Italia ai playoff prima di perdere col Portogallo), 36 gol fatti e 4 subiti. Mettendo in fila pure Romania, Armenia, Islanda e Liechtenstein. Mandando in rete, infatti l'attaccante tornato al Lipsia dal Chelsea si è rotto il legamento sindesmotico della caviglia sinistra contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League.23 novembre, ore 14.00: Germania-Giappone (Ar-Rayyan)27 novembre, ore 20.00: Spagna-Germania (Al Khawr)1 dicembre, ore 20.00: Costa Rica-Germania (Al Khawr)a 27 anni ha raggiunto la maturità necessaria a trascinare la squadra a suon di gol e assist. In nazionale ha segnato 20 reti, in questa stagione è già a quota 9 gol e 10 assist in 22 presenze col Bayern Monaco, dove l'allenatore Julian Nagelsmann gli ha fatto compiere il definitivo salto di qualità. Gnabry è un esempio della nuova Germania multi-razziale, visto che è nato a Stoccarda da padre ivoriano e madre tedesca. Cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, poi è tornato nella patria che ora gli chiede di riportare a casa la Coppa.