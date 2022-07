. Nell'infinita e tormentosa (per i tifosi) saga della cessione della, dopo gli angloamericani del ticket Cerberus-Redrock, scende in campo un gruppo arabo che fa riferimento al finanziere, supermanager della, legatissimo alla potentissima famiglia, il cui esponente di spicco, l'. L'emiro di Dubai, secondo Forbes, è accreditato di un patrimonio personale di. Big Mo, così è affettuosamente chiamato dai suoi sudditi, compirà dopodomani, 15 luglio, 73 anni. Ha avuto sette mogli ed ha avuto da loro 23 figli. Le sue grandi passioni sono le corse dei dromedari e dei cavalli e la poesia, nella quale si cimenta fin da quando era giovane., il commercialista Vidal, che custodisce la Sampdoria nel trust Rosan (come spiego più sotto) era volato a Dubai e si era incontrato col finanziere. Una visita che non era piaciuta a Ferrero, ancora presidente, che aveva seccamente smentito il contatto col finanziere.. La potenza finanziaria di questa aggregazione sarebbe tale da spazzare via qualunque contendente nella corsa alla società blucerchiata. La cessione tuttavia passa attraverso il trust di diritto internazionale nella quale a gennaio 2020 l'aveva imbozzolata il suo proprietario,, oggi imputato di ben 36 reati di natura societaria, fallimentare e fiscale relativi a quattro delle sue aziende calabresi dichiarate fallite. L'inizio del processo è fissato il prossimo 21 settembre.Da qualche tempo i Paesi del Golfo hanno virato molti dei loro investimenti sul calcio europeo. Ilappartiene al magnate emiratino, recentemente anche ilè entrato nella galassia dei club calcistici che fanno capo al City. Ildi recente è passato sotto il controllo del, il Fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Ilappartiene all'emiro del Qatar, nome che era stato accostato, alquanto arbitrariamente, anche alla cordata formata dall'ex calciatore blucerchiato Ivano Bonetti e al produttore cinematografico Franco Di Silvio, che qualche tempo fa aveva manifestato interesse per la Sampdoria. Nulla è casuale, si tratta invece di una strategia da parte dei governanti dei paesi del Golfo che hanno individuato nel calcio un veicolo per i loro investimenti e uno strumento di penetrazione nelle realtà imprenditoriali europee legate allo sport e al leisure, il tempo libero.(in joint venture con i Percassi),(con un unico proprietario, Commisso),e ilche fa capo all'imprenditore canadese Saputo sono entrate nell'orbita degli investitori d'Oltreoceano.Le offerte avanzate per acquisire la Sampdoria dovranno transitare attraverso due concordati approvati dal tribunale fallimentare di Roma e saranno vagliate dal trustee, il commercialista veneziano, che dovrà eventualmente scegliere quale privilegiare in vista della soddisfazione dei creditori delle aziende di Ferrero nonché, auspicabilmente, anche in ragione degli interessi della Sampdoria. Che in questi mesi difficili, seguiti ad una tribolata salvezza. sopravvive nell'ordinaria amministrazione garantita da un ristretto consiglio di amministrazione presieduto da, ex calciatore della squadra che vinse lo scudetto nel '91 e composto dall'avvocatoe dai consiglieri, gli ultimi due sono gli uomini dei conti. Rispettati i parametri imposti per ottenere l'iscrizione al prossimo campionato di serie A, il club è costretto a praticare sul mercato una politica di austerity, limitando al massimo gli investimenti a fronte di cessioni che permettano di fare cassa e di alleggerire il monte ingaggi. Anche in questa ottica vanno visti i mancati rinnovi contrattuali di(in trattativa con lo Spezia) eche ha firmato per lo Shalke 04.L'irruzione sulla scena del gruppo legato all'emiro di Dubai sconvolge lo scenario che dovrebbe concludersi con la cessione del club in mani sicure.. Al momento gli unici pretendenti che si sono manifestati concretamente sono appunto quelli riuniti nella joint venture fra il fondo Usa di private equitye la società inglese, specializzata nella realizzazione e nella gestione di impianti sportivi (stanno curando la costruzione dello stadio dei Golden State Warriors, franchigia della NBA statunitense).. Se le verifiche dessero esito positivo, farebbe seguito un preliminare di contratto che potrebbe spianare la strada al signing del contratto di compravendita e al successivo closing dell'operazione. Un iter piuttosto complesso destinato a durare non meno di un paio di mesi.Con l'ingresso sulla scena della cordata araba si annuncia un testa a testa che farà palpitare il cuore dei tifosi, stremati dal lunghissimo tiramolla attorno alle sorti della società. Ultimo aspetto, ma tutt'altro che trascurabile: il management incaricato di subentrare all'attuale governance.. Nell'estate del 2019 l'ex bomber di Sampdoria e Juventus, arrivò con l'appoggio dei tycoon americani(oggi azionista di maggioranza del Pisa) ad un passo dall'acquisire la Sampdoria. Il prezzo era stabilito in 80 milioni cash.. Oggi servirà un impegno finanziario più consistente:. Verosimilmente anche più alta per convincere Vidal, che in qualità di custode della società blucerchiata avrà l'ultima parola, ad accettare l'offerta di acquisto.