Jerzy Dudek attacca il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo e non risparmia nemmeno Messi. Il polacco, che ha condiviso col fuoriclasse l'esperienza al Real Madrid, ha pubblicato la sua autobiografia: "Messi è un provocatore, così come il suo allenatore Guardiola. Sono pronti a darti fastidio e innervosirti in campo. Molto spesso ci riuscivano. Ho visto e sentito Messi dire cose così scortesi a Pepe e Ramos che non si possono nemmeno immaginare dette da una una persona che appare così calma e simpatica- Raul era davvero arrogante, ma tutto sommato era normale. Cristiano Ronaldo invece è molto egocentrico e ha una grandissima voglia di vincere. Sono certo che preferirebbe un 1-0 con una sua rete a un 5-0 senza segnare. È un ragazzo assolutamente normale ma capisco che dall'esterno possa essere percepito diversamente".