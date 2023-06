Mattia Lucarelli, difensore classe 1999, è pronto a ripartire dalla Serie C. In uscita dal Livorno per volontà del nuovo presidente del club labronico, Joel Esciua, il figlio di Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Livorno e della Nazionale, ha mercato in Serie C, campionato nel quale due società in queste ore hanno manifestato il proprio interesse. Si stratta di una neopromossa e di una società del Sud. Mattia Lucarelli ha già giocato in Serie C con la maglia della Pro Sesto.