Ci sono esordi 'morbidi' e altri più ruvidi.: 7 minuti (più i 6 di recupero) sono bastati per presentarsi col botto ai tifosi dle mandare un primo segnale a Pioli. Il tecnico lo ha mandato in campo all'83', subito dopo il nuovo vantaggio firmato da Tonali, in previsione del forcing finale dell'Hellas. Una previsione azzeccata, visto il clima rovente dalle parti di Tatarusanu nei minuti seguenti al cambio. Mai impiegato finora, l'ex Schalke si è gettato nella mischia e ha risposto presente. Di più, a conti fatti è stato decisivo quanto Tonali per la vittoria finale con due interventi determinanti:e un ottimo segnale per Pioli.- E' certamente presto per dare giudizi completi, non possono bastare 13 minuti di nervi e intensità e due interventi di agonismo e reattività per dire se il tedesco sia già entrato nei meccanismi del Diavolo, ma è chiaro che per il Milan è importante poter inserire un nuovo giocatore nelle rotazioni difensive in vista dei prossimi impegni. Vero chesi avvicina al rientro, ma gli infortuni di Calabria e Florenzi e le difficoltà di Dest costringonoa giocare sistematicamente da terzino destro togliendo risorse in mezzo, considerando anche le scelte che dovranno tener conto della prossima trasferta di Champions a Zagabria, dove non ci saràper squalifica. Thiaw può venire in soccorso e dare fiato almeno in campionato (non è stato inserito nella lista UEFA), ma può alimentare anche le ambizioni di Pioli di sperimentare nuovi sistemi con. Già proposta durante l'anno e nei minuti finali al Bentegodi, è una soluzione sulla quale il tecnico continua a lavorare per dare anche più libertà a Theo Hernandez in fase di spinta. Le risorse limitate hanno frenato il percorso, ma se l'ex Schalke darà garanzie allora il progetto potrà riprendere quota. A Verona un primo segnale: Thiaw si presenta al Milan, ora va a caccia di conferme.