Il tecnico delStefanoha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona:"Mi piace quello che dicono i miei giocatori, bisogna pensare in questo modo se vogliamo vincere. Abbiamo avuto un approccio più che buono, potevamo chiuderla, poi ci siamo disuniti e abbiamo lasciato spazi. Abbiamo poi giocatori di qualità che ci possono risolvere situazioni complesse, come sul passaggio di Rebic".- "La sua posizione era volta a dare più spazio a Leao attirando l'esterno verso il centro. Faraoni però è stato bravo e noi abbiamo sofferto un po' nelle transizioni"."Dentro questa gara c'erano tante motivazioni, non ci era mai riuscito di vincerne tre di fila in A. E siamo unici in Europa come numeri in trasferta. Ora abbiamo un po' più di tempo, ma dobbiamo preparare sette partite in 20 giorni a partire dal prossimo turno"."Sicuramente per Adli non è stata una partita semplice. Loro marcano quasi esclusivamente ad uomo in tutte le zone del campo. È la prima dall’inizio, qualche difficoltà è normale aspettarsela. Thiaw, Vranckx, Dest sono arrivati neanche due mesi fa, sono ragazzi giovani che arrivano da campionati diversi. Hanno gran potenziale e grande voglia di lavorare. Sono sicuro che tra poco saranno pronti. Origi sta bene finalmente, si è liberato del brutto infortunio che lo bloccava: non si sentiva libero, sciolto. Ha fatto finalmente il tiro di sinistro, è un segnale importante per lui. Abbiamo due centravanti che possiamo alternare. Finalmente ha recuperato anche Rebic del tutto, ora dovrò dare minutaggio anche a Messias. Spero di recuperare in settimana Mike, Kjaer, De Ketelaere, perché giocando così tanto spesso le energie mentali si fa fatica a recuperarle e ho bisogno quindi di tanti giocatori”.