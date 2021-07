Sfoglia la nostra gallery per vedere tutte le reazioni!

L'Inghilterra batte la Danimarca ai supplementari e vola in finale di Euro 2020, dove affronterà l'Italia. "It's coming home" intona a gran voce Wembley, ma mentre i tifosi britannici sono in delirio il resto del mondo calcistico storce il naso. Non tanto per le sei partite su sette disputate tra le mura domestiche dalla Nazionale di Southgate, il grido di scandalo è rivolto al rigore concesso al 102' Raheem Sterling che ha deciso l'incontro, parato da Schmeichel a Kane che ha poi ribadito in rete.- La decisione di, arbitro di serata, non convince e due dettagli inguaiano il fischietto olandese e il suo connazionale al. A partire dall'inizio dell'azione. Come si vede distintamente dalle immagini televisive, ci sono due palloni in campo in contemporanea, uno al piede di Sterling e l'altro vicino alla linea di fondo, quella che sta puntando l'attaccante inglese per entrare in area. In secondo luogo, ma non meno importante, il presunto contatto tra Sterling e: i replay evidenziano come in realtà l'esterno del Manchester City sia già in caduta ben prima del lieve tocco del laterale dell'Atalanta.- Un web non perdona e condanna senza appello l'episodio e la decisione di Makkelie, ma già si guarda oltre e si pensa alla finalissima tra Italia e Inghilterra che si giocherà sempre a Wembley. Un dettaglio che fa preoccupare i tifosi azzurri e non solo, perché anche la stampa spagnola si scaglia contro la gestione da parte della Uefa e già mette all'erta la Nazionale di Mancini.