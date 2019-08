¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/50sVFgL9kN — Schalke 04 USA

Tra l'ironico e il disgustoso: voleva essere una goliardia, si è rivelato un autogol social. Stiamo parlando del tweet dello Schalke 04, in campo ieri contro il Bayern Monaco. Sul 2-0 per i bavaresi, infatti, il club di Gelsenkirchen protesta per due rigori che - con le nuove regole sui tocchi di mano - appaiono comprensibili.