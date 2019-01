Ha preso la mira e sparato, ben due volte. Due colpi di Piatek, due colpi del pistolero sotto la curva dei tifosi rossoneri che gli hanno già dedicato un coro personalizzato. La settima e l’ottava rete in Coppa Italia di Krzysztof valgono oro per il Milan che supera il Napoli e attende una tra Inter e Lazio in semifinale. Il numero 19 non ha tradito le attese, San Siro ha trovato un nuovo beniamino da venerare.



NATO PRONTO - Non mentiva Krzysztof quando predicava il suo credo: niente paura, solo lavoro e gol. "Mi aspettavo una notte così, l'avevo detto che ero pronto e oggi ho fatto doppietta. È solo l'inizio". Sorprende il nazionale polacco per la fame di gol, per la voglia di non accontentarsi. In sei mesi è passato dal Ks Cracovia al Genoa e infine al Milan. Un luna Park che potrebbe causare delle vertigini a tanti ma non a Piatek. Lui arma il destro e conclude in porta, attacca la profondità e fa salire la squadra. Non solo un grande fiuto del gol, ma anche un prezioso lavoro in diverse zone del campo. Leonardo gongola, i 35 milioni versati nelle casse del Genoa parevano un azzardo e invece rischiano di diventare un affare. Mai aveva sofferto così in stagione un campione di primissimo livello come Koulibaly. HIGUAIN E' DAVVERO IL PASSATO - Sia Leonardo che Gattuso ha liquidato l'addio di Higuain con risposte secche e anche un po' infastidite: 'Fa parte del passato'. Piatek ci ha pensato subito, alla sua prima da titolare, ad allontanare ancora di più l'ombra dell'argentino. Freddo e glaciale, con una voglia matta di vincere le nuove sfide che il destino gli ha messo davanti: segnare tanti gol e riportare il Milan in Champions League. Se il buongiorno si vede dal mattino...