Due tifosi spagnoli arrestati a Parigi: hanno fatto il saluto nazista nello stadio del Psg. Cosa rischia il Barcellona

39 minuti fa



Due tifosi del Barcellona sono stati arrestati dalla polizia francese in occasione dei quarti di finale di andata di Champions League a Parigi per "apologia di crimini di guerra e insulto pubblico di carattere razzista": a quanto pare, tutto nasce con un saluto nazista esibito sugli spalti del Parco dei Principi (2-3 il finale in favore dei blaugrana sul Paris Saint-Germain, ndr).



L'ACCUSA E COSA RISCHIA IL BARCELLONA - "Nell'ambito della gara PSG-FCB, la polizia mobilitata nell'ambito del sistema ha effettuato 2 arresti: apologia per crimini di guerra e insulto pubblico di carattere razzista", è l'accusa mossa dalla questura di Parigi. Oggi L'Equipe fa sapere che anche la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro il Barcellona, pronta ad imporre sanzioni contro il club catalano, che vanno fino al divieto di trasferta per i tifosi in caso di semifinale, nella peggiore delle ipotesi contemplate dalla giustizia sportiva.