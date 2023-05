Con la Sampdoria prima retrocessa ufficiale dopo la sconfitta di Udine, a quattro giornate dalla fine del campionato sono ancora due i posti liberi in zona retrocessione. Secondo gli esperti, nonostante l’ultima vittoria in casa con lo Spezia, sono pressoché minime le possibilità di salvezza della Cremonese, offerta di ritorno in Serie B a 1,05 da entrambi i bookie, mentre è vivo il duello tra il Verona e Spezia, con i gialloblù ora a +3 sui rivali dopo la vittoria di domenica a Lecce. In quota rischiano i liguri, dati come retrocessi tra 1,45 e 2 volte la posta mentre l’arrivo Verdi e compagni tra le ultime tre della classifica oscilla tra quota 1,75 e 3,75. Ancora a rischio anche il Lecce, che proprio domenica ha sprecato contro il Verona il match-point salvezza: la truppa di Baroni di nuovo in B è fissata a 4.