Bisogna dirlo a bassa voce, forse solo pensarlo. Ma ci si avvicina alla normalità. Fuori dall'Estadio della Ceramica è stato un pre-partita intenso, godibile, divertente. Vivo. Tifosi della Juve e del Villarreal insieme, senza scontri, senza tensioni.



E dentro lo stadio la partita è cominciata anche prima del fischio d'inizio, con i tifosi bianconeri pronti a farsi sentire come e più di quelli del Villarreal. Entra la Juve per il riscaldamento e si sente un solo coro: “Siam venuti fin qua, siam venuti fin qua, per vedere segnare Dusaaaan...”.



Detto, fatto. Son bastati trentadue secondi al centravanti serbo per trovare il gol nel proprio debutto in Champions. Ammutolendo l'Estadio della Ceramica, gremito: 85% di capienza, poco più di 19mila spettatori presenti, circa 2mila sono della Juve e non solo presenti nel settore ospiti. L'effetto catino è stato così scongiurato, almeno in avvio. Anche se i decibel volano quando partono i fischi nei confronti di arbitro o Juve.