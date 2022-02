Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Villarreal. Prima un pensiero per Beppe Furino, colpito da emorragia cerebrale: "Abbiamo saputo e ci dispiace, gli facciamo un in bocca al lupo perché è un idolo e spero che i ragazzi facciano una bella prestazione e vincano per lui, gli farà piacere".



Cosa deve fare la Juve per vincere?

"Sicuramente non basterà una prestazione da Serie A, servirà una partita da Champions, bisogna fare qualcosa in più".



Domani ci sarà il CdA, tra gli argomenti anche il rinnovo di Dybala?

"Siamo stati chiari con tutti i giocatori. Pensiamo prima al risultato sportivo, che per noi è determinante, e poi affronteremo tutto a tempo debito. I ragazzi lo sanno e siamo contenti del loro atteggiamento. Aspetteremo, non c'è fretta".



Commenti sul caso plusvalenze?

"Non siamo preoccupati. Non aggiungo nulla rispetto al comunicato della società, è tutto in mano agli avvocati".