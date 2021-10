chiamato a sostituire quello che oggi è probabilmente il migliore terzino destro al mondo (quell’Achraf Hakimi volato alla corte del Psg dopo una sola stagione trascorsa ad Appiano, ma che ha lasciato solchi, sulla fascia e nella testa dei tifosi),Una sola prestazione pienamente convincente, quella contro il Bologna, in mezzo a tante incertezze e qualche blackout, come quello visto in Inter-Juventus.che da qualche settimana si sta concentrando sulle proprie lacune.. Un lavoro iniziato da una decina di giorni, che dovrà portare l’ex Psv a compimento di un percorso specifico.L’esterno olandese non attraversa un buon momento, anzi,in cui siedono i suoi stessi tifosi. Una mancanza di stima che può far tremare le gambe a tutti e che probabilmente rischia di incidere anche sul rendimento dello stesso Dumfries.Forse, visto il particolare momento che il calciatore attraversa,, quella tra Inter e Juventus. Ma il tecnico nerazzurro è forse poco empatico di fronte a certe tematiche e insiste anche laddove c’è una vistosa esigenza di tempoMagari questa scelta pagherà alla lunga, ma per adesso si sta rivelando dannosa. Oggi il titolare sulla destra è Darmian, Dumfries forse sarà il futuro.