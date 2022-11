Parla ancora Denzel Dumfries, prima del primo allenamento nel ritiro dell'Olanda il terzino dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni a NOS: "Non vedo l'ora. La Coppa del Mondo è la cosa più importante, è fantastico poterci andare, un onore. Van Gaal è stato molto chiaro sul fatto di puntare a vincere la Coppa, ci stiamo impegnando e siamo molto fiduciosi. L'Italia? È strano che non ci sia, sì, ma ci saranno sette giocatori dell'Inter".



SFIDA AGLI AMICI - Dumfries si dice anche pronto a incrociare due compagni in nerazzurro, Lautaro Martinez e Joaquin Correa convocati dall'Argentina: "Ne abbiamo già discusso, sarebbe bello. Anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che gli Orange hanno fatto bene in una fase finale, tutti ci conoscono come un Paese con buoni giocatori".



INTER - Infine, Dumfries ha concesso una battuta anche sulla stagione con l'Inter: "Lo so, non abbiamo avuto continuità".