, perché il ct oranje Van Gaal ha lasciato intendere che potrebbe esserci spazio per lui dal primo minuto nel prossimo impegno contro il Montenegro, dopo il minuto concessogli nell'1-1 con la Norvegia. L'occasione di ritrovare minutaggio e condizione dopo un'estate contraddistinta da un ottimo Europeo e dal trasferimento in nerazzurro, che hanno finito per condizionarne il finale di avventura al PSV Eindhoven.- alla prima di Serie A - r, un fatto inedito per un calciatore abituato ad essere protagonista, sempre.- "Devo mettermi al pari con gli altri compagni, ma mi sento già pronto per giocare.", ha dichiarato Dumfries nei giorni scorsi ai media del suo Paese, dopo essere rimasto a guardare per tutti i novanta minuti la sfida vinta dall'Inter contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno di campionato.e che nelle prime due uscite del nuovo corso nerazzurro è stato occupato alla grande da un concorrente di tutto rispetto come Matteo Darmian. Buon per Simone Inzaghi, che alla ripresa dovrà affrontare il primo ciclo ravvicinato di partite - 7 in una ventina di giorni tra Serie A e Champions League - e avrà dunque bisogno di tutti gli effettivi.- Del resto,per imporsi a certi livelli. Uno dei migliori laterali dell'ultimo Europeo è pronto a riprendersi la scena, prima con l'Olanda per poi provare a ripetersi vestito di nerazzurro. Ci sono 15 milioni di buoni motivi e l'ombra ingrombrante ma stimolante di Hakimi per farlo.