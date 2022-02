Il difensore dell'Inter Denzel Dumfries ha preso la parola alla tv della Uefa per presentare la partita di Champions League di mercoledì sera contro il Liverpool: "Siamo una grande squadra, giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto. Siamo concentrati sul vincere, siamo sulla strada giusta e sono sicuro che continueremo su questo cammino. Quando l'Inter si è messa in contatto con me e ho capito che facevano sul serio, ho capito che era quello il club dove volevo andare".



Il nazionale olandese ha svelato anche una curiosità legata al cambio di abitudini dettato dal suo trasferimento in Italia: "Due settimane fa, erano molto arrabbiati con me perché avevo aggiunto del pollo alla mia pasta con pesto. Per loro era un insulto alla pasta. Ho capito che non devo farlo più...".