Intervistato dai canali della Fiorentina, l'ex centrocampista dell'Inter, Alfred Duncan, esprime giudizi pieni di ammirazione per un ex nerazzurro.



"Igor e gli altri brasiliani con cui ho giocato lo sanno: quando vedo Ronaldinho posso smettere di fare qualsiasi cosa, mi fa proprio impazzire. Ti fa divertire e si diverte. Fa tutto in maniera naturale, non sta a pensare a ciò che deve fare. Fa tutto con una tranquillità estrema. Lui è il calcio. Crescendo, il giocatore che mi faceva impazzire era Xabi Alonso. Il suo modo di giocare, come vedeva le cose 3 ore prima degli altri, i suoi passaggi, la misura dei passaggi, come cambiava gioco, come dettava i tempi della squadra. Mi faceva impazzire. Poi quando ho iniziato ad allenarmi con la prima squadra all’Inter ho visto Thiago Motta. E mi ha fatto smettere di guardare gli altri. Era impressionante. Giocava solo di prima, e non sbagliava mai. Sono rimasto scioccato. E’ un giocatore che ho sempre ammirato, ed essendo mancino anche lui per me era tutto"