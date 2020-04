L'emergenza coronavirus ha prodotto un serrato dibattito interno alla Gazzetta dello Sport tra i giornalisti e l’editore, Urbano Cairo presidente del Torino. La redazione della Gazzetta ha pubblicato un comunicato molto duro rinfacciando al proprietario del club granata, oltre a tutta una dettagliata serie di decisioni di carattere economico interne all’azienda, la presa di posizione a proposito della ripresa del campionato: “…mentre tutto il mondo calcistico – si legge nel comunicato sindacale - cerca la strada migliore per ripartire con conseguenti benefici per tutto ciò che gravita intorno al pallone (compresi migliaia di posti di lavoro e anche il ruolo centrale della Gazzetta dello Sport), il presidente Cairo è - insieme a quello del Brescia - l'unico massimo dirigente della Serie A che non perde occasione per schierarsi contro la ripresa del campionato con dichiarazioni pubbliche e con la continuativa assenza alle assemblee di Lega.”

Pronta la replica di Cairo: “Sono il primo a volere la riapertura del campionato di serie A, proprio perché consapevole, più di ogni altro, dell'importanza che avrebbe per i contenuti della Gazzetta dello Sport e, quindi, per le sue vendite. Riapertura che deve per avvenire nel rispetto della sicurezza e della tutela della salute, capisaldi irrinunciabili in una pandemia che ha fatto migliaia di vittime.”