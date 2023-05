Vittoria degli agenti dei calciatori sulla Fifa. Il tribunale regionale di Dortmund ha infatti emesso un'ingiunzione contro il nuovo regolamento sugli agenti. A riportarlo è Kicker. Grazie a questo provvedimento dunque né la FIFA né la Federazione potranno far valere le nuove regole che limitavano l’azione dei procuratori. Si tratta di un ordine restrittivo provvisorio ma resta un duro colpo per la Fifa che potrà presentare ricorso a Dortmund. Tra le varie misure previste, la FIFA voleva introdurre limiti superiori alle commissioni e limitare la rappresentanza di più calciatori. Sul piede di guerra si era posto fin da subito il Tff (The Football Forum), un’associazione di agenti in cui rientrano anche agenti come il compianto Mino Raiola, Rafaela Pimenta, Jorge Mendes, Jonathan Barnett e Roger Wittmann che discutevano questo nuovo regolamento ritenendolo non equo. Oggi il Tribunale di Dortmund ha dato loro ragione.