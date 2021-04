La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha passato ai raggi X i 99 gol segnati da Paulo Dybala con la maglia della Juventus: ​87 di sinistro (di cui 11 su punizione e 19 su rigore) e 12 di destro.



NELLE COMPETIZIONI - 71 in Serie A, 15 in Champions League, 9 in Coppa Italia e 4 in Supercoppa.



TOTALE ANNO PER ANNO - 23 nel 2015-16, 19 nel 2016-17, 26 nel 2017-18, 10 nel 2018-19, 17 nel 2019-20, 4 nella stagione in corso.