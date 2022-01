Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla dell'ipotesi di mercato di Paulo Dybala in nerazzurro nella prossima stagione: "In questa operazione ci sono solo pro e nessun contro perché Dybala è fortissimo. Sarebbe la ciliegina sulla torta di Simone Inzaghi - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Penso che una coppia tutta argentina con Lautaro funzionerebbe. perché sono due attaccanti diversi ma ben integrati. Capisco inoltre che lui possa essersi sentito tradito sul rinnovo: aveva la parola del club, ma poi la Juve ha iniziato a giocare al ribasso sulle cifre".