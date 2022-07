Paulo Dybala e la sua Oriana sono pronti a trasferirsi a Roma dopo una prima parte di estate piena di incertezze sul futuro. Gli ultimi giorni a Torino, con anche una serata tra amici con mezza Juventus, sono ormai alle spalle, la Capitale attende lo sbarco del suo nuovo marziano. E a proposito di marziani, l'ultimo scatto postato da Oriana Sabatini la ritrae in un nuovo look, molto particolare, da lei stessa definito da "piccolo alieno".



Scorri verso il basso per vedere le foto di Oriana!