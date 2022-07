Dybala alla Roma è uno dei colpi dell'estate. L'argentino si legherà ai giallorossi per i prossimi tre anni con opzione eventuale per il quarto. Percepirà uno stipendio netto che arriverà a toccare i 6 milioni annui (4,5/5 di parte fissa più bonus facili da ottenere). All'interno dell'accordo, però, dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria. Dovrebbe trattarsi di una liberatoria da 20 milioni circa da poter esercitare dal secondo anno. Decisiva anche in questo senso potrebbe essere la presenza di Mourinho. L'affare può essere comunque ridefinito in corso d'opera soprattutto in caso di aumento automatico di stipendio legato alle presenze. Una doppia garanzia.