Dybala ama la Roma ma può andare via per 13 milioni: la verità sul Barcellona

Una bellezza ammaliante. Il sinistro di Dybala è tornato a disegnare arcobaleni con una continuità impressionante: 12 gol e 7 assist in 19 partite di campionato sono numeri straordinari di un campione che alla Roma ha ritrovato tutto quello di cui aveva bisogno: amore sconfinato dei tifosi, fiducia e quella centralità nel progetto che stimola sempre di più l’argentino a cercare sempre qualcosa fuori dall’ordinario.dopo aver deciso le ultime due sfide in serie A contro Torino e Monza ( 4 gol in 2 partite).“Tutto ciò che ha a che fare con l'impero romano ha sempre attirato la mia attenzione, non so perché. Forse ero romano in un'altra vita. Roma è magica, quando ero bambino in Argentina vedevo Roma solo attraverso i film e la mia impressione era che fosse una città enorme”. Dybala quando parla di Roma e della Roma lo fa con un luce particolare negli occhi. La luce di chi ama, sinceramente. E ora i Friedkin non devono perdere altro tempo:nelle preferenze per il futuro ma senza un nuovo accordo tutto può tornare in discussione. L’addio forzato di Tiago Pinto certamente ha rallentato le operazioni ma ora non ci sono più alibi.- Il quotidiano catalano Sport ieri ha raccontato uno scenario a sorpresa: Dybala sarebbe stato offerto al Barcellona e ci sarebbe stato anche un’apertura netta da parte del club spagnolo. Indiscrezioni che trovano sempre più conferme e che vedono anche l’Atletico Madrid particolarmente attivo sulla Joya. Paulo rappresenta una opportunità a cinque stelle con una spesa bassa:L’interesse dei catalani deve rappresentare una motivazione in più per la proprietà americana della Roma, l’entourage dell’argentino attende una chiamata. Prima però c’è il Brighton e quel conto aperto con l’Europa League dalla finale di Budapest persa contro il Siviglia solo 10 mesi fa.