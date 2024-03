Conte accende il mercato delle panchine: la verità sulla priorità per il futuro e le due squadre italiane in corsa

Un anno di riposo per ripartire ancora più affamato di titoli. Antonio Conte ha una voglia matta di tornare protagonista assoluto su una panchina. Questi dodici mesi lontani dal calcio gli sono serviti sicuramente per dedicare più tempo ai propri cari ma anche per trovare nuovi stimoli dopo l’ultima, deludente, esperienza al Tottenham. La verità è che il tecnico salentino- La prossima sarà un’estate torbida per il mercato degli allenatori dopo che sia Klopp al Liverpool che Tuchel al Bayern hanno annunciato l’addio al termine della stagione.Da un lato c’è la forte convinzione che la rosa dei bavaresi sia quella che più si addice alla sua filosofia di calcio e dall’altro la consapevolezza di non essere una primissima scelta. I campioni di Germania hanno già individuato in Xabi Alonso il tecnico ideale per aprire un nuovo ciclo vincente.Conte lancia segnali al Bayern Monaco senza però escludere un ritorno in Italia. De Laurentiis non ha perso la speranza di portare il tecnico salentino sotto l’ombra del Vesuvio. Il presidente del Napoli sa che i ‘no’ incassati a gennaio non erano affatto definitivi. Ha insistito molto e tornerà a farlo con più carte da giocarsi per provare a convincere l’ex allenatore della Juve: a giugno il Manchester United darà il benservito a ten Hag e tra i profili in lista c’è anche quello del tecnico classe 1969. Piace perché conosce bene la Premier League, Antonio in Inghilterra gode ancora di una grande considerazione. Solo i Red Devils stanno valutando l’ex Inter, unica possibilità concreta.. Ibrahimovic è il suo grande sponsor ma il Diavolo vuole chiudere la stagione prima di iniziare a fare sul serio per il post-Pioli.