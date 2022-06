aspettae anche se un nuovo incontro per provare a definire l'accordo fra il suo agentee l'adnon è ancora stato messo in calendario, prima di considerare altre offerte o idee come quelle di Milan e Roma, aspetterà proprio i nerazzurri provando a tenersi il più in forma possibile in queste lunghe vacanze estive.Allenamenti e divertimento, fra possibili nuovi compagni (Correa ad inizio vacanza) e possibili nuovi rivali, anche se vecchi amici, come. L'argentino e il francese si sono infatti trovati in vacanza assieme e hanno fatto una seduta di allenamento uno contro l'altro. Allenammento testimoniato con foto postate sui profili social di entrambi e che hanno fatto il giro del mondo.