A margine dell'evento all'EUR fra la Roma e gli Sponsor Paulo Dybala ha rilasciato alcune battute sulla stagione.



"Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno. Mi avete fatto sentire subito come a casa e mi rende più facile rendere al meglio. Ci è mancato poco per festeggiare, ma per me è stato un anno incredibile. Sono sempre stato innamorato di Roma. Io e la mia famiglia stiamo bene qui, cerco di godermela il più possibile e spero di godermela ancora per un po'".