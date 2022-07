Il futuro di Paulo Dybala è sempre più un rebus. A circa un mese dall’inizio del campionato il fuoriclasse argentino è ancora senza una squadra con l'Inter a frenare dopo aver quasi chiuso l'affare e la Roma a cercare gli argomenti giusti per convincere l'attaccante. Un duello che, per gli analisti, vede favoriti i nerazzurri con un passaggio all'Inter di Dybala in quota 1,70. Leggermente indietro, invece, la Roma di Josè Mourinho con l'argentino in giallorosso che vale 3 volte la posta. Si gioca invece a 5,50 un futuro in Premier League, precisamente al Manchester United, mentre sale a 7,50 il Napoli di Luciano Spalletti, un altro club alle prese con un rinnovamento del reparto offensivo. Più attardato il Milan, attualmente più interessato ad altri profili, fissato a 10, e un clamoroso ritorno alla Juventus: un rientro a Torino a pochi mesi dalla scadenza di contratto della Joya vale 15 volte la posta.