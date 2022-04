Hernán Laurino, giornalista de ‘La Voz del Interior de Córdoba’, città natale di Paulo Dybala, in passato ha avuto modo di intervistare il calciatore e lo segue praticamente da sempre. Ai microfoni di SerieANews.com si è espresso così sulla situazione attuale: “È difficile capire come mai la Juventus non conti su di lui per il suo progetto. Addirittura direi che è una mancanza di rispetto nei riguardi di un calciatore che ha dato tanto e ha vinto molti titoli col club“.