Paulo Dybala è accostato ai top club da mesi, anzi anni. Prima furono Barça e Real, poi il PSG, infine le serissime trattative con le big d'Inghilterra mai andate a buon fine. Adesso gli ultimi rumours dicono Chelsea pronto a fare follie per la Joya, offerte da capogiro dopo un'estate da protagonisti assoluti sul mercato. In Inghilterra ne sono convinti, il rinnovo che non arriva aumenta i pensieri ma dal fronte Blues arriva una presa di posizione molto netta.





Gli uomini di fiducia di Roman Abramovich in persona hanno ricevuto una linea guida chiara: investimenti sì ma non su trequartisti o seconde punte, può arrivare un centrocampista puro eppure non c'è alcun contatto per Dybala perché il presidente vuole proteggere gli investimenti fatti per Ziyech e Havertz. Abramovich ha speso cifre elevatissime in estate, arrivando a 140 milioni totali per il marocchino e il tedesco arrivati rispettivamente da Ajax e Bayer Leverkusen. Due fantasisti, giocatori di qualità che Lampard ha chiesto; nessuna intenzione di oscurarli andando a pensare pure a Dybala. Il presidente vuole salvare le sue nuove stelle di cui è entusiasta. E c'è una concorrente in meno per la Juve: no, il Chelsea non sta corteggiando la Joya.