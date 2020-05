CONTINUA A LEGGERE: DYBALA, LE TAPPE DELL’OSSESSIONE INTER E LA RISPOSTA DELLA JUVE

Ogni tanto il nome ditorna a essere. Vuoi per una voce di mercato, vuoi per una dichiarazione, oppure ancora per un gol, come i due splendidi che ilha segnato ai nerazzurri nelle due partite ufficiali di questa stagione, l’ultimo poco prima dello stop del calcio e della positività al coronavirus, terminata oggi con il comunicato che ne annuncia la guarigione. Se non è un’ossessione, quella dei nerazzurri per il classe 1993 argentino, poco ci manca., che è anche il giorno dell’ultimo ‘contatto’ da parte del mondo interista con il giocatore in scadenza di contratto con la Juve nel 2022.