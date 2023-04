Sarà ancora alla Roma il futuro di Paulo Dybala o le clausole rescissorie che sono presenti nel suo contratto e che sono facilmente abbordabili (20 milioni per l'Italia 12 milioni per l'estero) lo spingeranno lontano dalla capitale? A dare una possibile risposta a questa domanda, o meglio un indizio di mercato ci ha pensato questa volta la compagna, Oriana Sabatini che ha parlato insieme a Ian Wright e al portiere dell'Argentina e compgnao di nazionale di Dybala, "Dibu" Martinez nel corso della terza puntata di "Behindthegame".



La modella e cantante, infatti, ha preso parola rispondendo a una "provocazione" di Emiliano Martinez che vorrebbe portare all'Aston Villa più compagni di nazionale argentini. Il nome più caldo è quello di Rodrigo De Paul, ma a sorprendere è stata la frase della Sabatini che ha suggerito al Dibu: "Portati Dybala in Premier". U



na frase mal digerita dai tifosi giallorossi che prontamente la hanno attaccata sui social, ma che è stata poi rincarata con la domanda di Ian Wright che ha ricordato ad Oriana la possibilità ormai passata nel 2019 di vedere Dybala con la maglia del Manchester United: "La verità è solo che non ci hanno provato abbastanza". Insomma, porte aperte alla Premier League da parte della fidanzata della Joya, chissà se anche per Dybala sarà così al termine di questa stagione.