Paulo Dybala fresco campione del Mondo ha ringraziato lo staff medico dell'Argentina che è venuto nella capitale per seguire il suo recupero: "Dopo dopo l’infortunio non ci credevo, ma volevo a tutti i costi venire ed ero al limite. Devo ringraziare anche lo staff tecnico dell’Argentina che è venuto a Roma per seguirmi e ringraziare anche per quello che hanno fatto qui allenatore e tutti". Felicissimo Paulo, e ci mancherebbe.