Paulo Dybala oggi compie 29 anni. L'attaccante argentino ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per un ulteriore quarto anno in giallorosso, ma in quelle pagine c'è anche un passepartout che potrebbe portare lontano. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, una clausola di rescissione da 20 milioni di euro utile all'argentino per liberarsi qualora la Roma non riuscisse a regalargli quella partecipazione alla Champions League.