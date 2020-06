La Juve e Paulo Dybala: c'è aria di un nuovo matrimonio. La trattativa per il rinnovo del contratto entra nel vivo: come scrive il Corriere dello Sport, la ripresa dei contatti tra le parti è effettiva ed è attesa a giorni la chiacchierata tra il direttore dell’area tecnica, Fabio Paratici, e l’agente dell’argentino, Jorge Antùn. Non ci si potrà vedere di persona, perché il rappresentante di Paulo è in Sudamerica, ma il traguardo è più vicino. La Juve è decisa, Dybala anche, lo ha sempre voluto. Servirà un confronto sull’ingaggio: rialzato rispetto agli attuali 7 milioni a stagione, firmerà fino al 2024.